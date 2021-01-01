شكرا لقرائتكم خبر عن بصمة أخيرة .. بريطانيا تغادر السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

غارت بريطانيا السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لتضع اللمسات الأخيرة على اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وانسحبت بريطانيا رسميا من التكتل في 31 يناير2020، لكنها كانت في مرحلة انتقالية على مدار الأشهر الـ 11 الماضية.

وتم التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عشية عيد الميلاد، وسيتم تطبيقه مؤقتا.

واتخذ ذلك الاتفاق شكل قانون لدى الجانب البريطاني، لكن لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل البرلمان الأوروبي في أوائل عام .2021

ويبلغ حجم ذلك الاتفاق نحو 660 مليار جنيه استرليني (900 مليار دولار) مع توقعات بعدم فرض رسوم جمركية أو حصص، مما يعني أن الشركات على الجانبين ستتجنب أخطر اضطراب اقتصادي.