شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا .. تمديد حظر الرحلات القادمة من بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت هيئة النقل والاتصالات الفنلندية (ترافيكوم) إنه تم تمديد حظر الطيران، الذي تم فرضه في البداية في 21 كانون أول/ديسمبر، مؤقتا حتى 11 كانون ثان/يناير .2021
وقيدت العديد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الرحلات القادمة من بريطانيا مؤقتا بعد علمها بسلالة الفيروس الجديدة، والتي يعتقد أنها أكثر نشرا للعدوى من السلالة الأصلية.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، أعلن عدد متزايد من الدول تسجيل حالات إصابة بسلالة الفيروس الجديدة، مع تسجيل حالتين في فنلندا.
وتأثرت فنلندا بالجائحة حتى الآن بشكل طفيف نسبيا، حيث تعد من بين أقل الدول تسجيلا للإصابات في أوروبا.
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