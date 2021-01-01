شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: استمرار التحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية اللواء إبراهيم حيدان استمرار الجهود والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لمعرفة، وكشف تفاصيل وملابسات الهجوم على مطار عدن لحظة وصول وزراء الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة.

وذكر حيدان أن الجهة المستفيدة من ذلك الهجوم هي ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، مضيفًا إن الهجوم يثبت تقاسم الميليشيا والجماعات الإرهابية الأدوار فيما بينها، من خلال استهدافها وحربها ضد اليمن، وسعيها لاستهداف الأمن والاستقرار وعدم نجاح توحّد الجبهة الوطنية التي ستكتب على أيديها نهاية المشروع الإيراني التدميري في اليمن.

وقال وزير الداخلية اليمني إنّ الهجوم الإرهابي لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض، ولن يُثنيَ الحكومة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في جميع المحافظات المحرَّرة.