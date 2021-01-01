شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: استمرار التحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم والان نبدء بالتفاصيل
وذكر حيدان أن الجهة المستفيدة من ذلك الهجوم هي ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، مضيفًا إن الهجوم يثبت تقاسم الميليشيا والجماعات الإرهابية الأدوار فيما بينها، من خلال استهدافها وحربها ضد اليمن، وسعيها لاستهداف الأمن والاستقرار وعدم نجاح توحّد الجبهة الوطنية التي ستكتب على أيديها نهاية المشروع الإيراني التدميري في اليمن.
وقال وزير الداخلية اليمني إنّ الهجوم الإرهابي لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض، ولن يُثنيَ الحكومة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في جميع المحافظات المحرَّرة.
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