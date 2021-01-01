شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقود موقفا عربيا ثابتا لاستعادة استقرار اليمن والان نبدء بالتفاصيل

تؤكد المملكة، من خلال مواقفها الثابتة، حرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن، وتقود المملكة التحالف العربي لاستعادة وحدة اليمنيين الذين يشيدون بدعم القيادة السعودية اللا محدود.

وكان بيان وزارة الخارجية قد شدد على إدانة حكومة المملكة بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، وأوقع عددًا من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التي تُقِل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وقال البيان إن هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوّناته السياسية، الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه تطلعاته.

وبحسب بيان الخارجية، تؤكد المملكة تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادث مطار عدن لن يزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم. وأعربت المملكة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

على الصعيد ذاته، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الأربعاء، من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة (عدن).

وأضاف العميد المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان بمطار عدن، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي، أثناء وصول دولة رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة اليمنية، وأن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية، وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن الشقيق قبل محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية، ومحاولة إفشال اتفاق الرياض الذي اتخذه اليمنيون الطريق لتوحيد الصف، وعودة الحياة الطبيعية، وكذلك الأمن والاستقرار، والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتدعم كافة تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في استعادة وبناء دولته وإنهاء الانقلاب.