شكرا لقرائتكم خبر عن توتر مصري إثيوبي جديد بسبب سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

استدعت الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة لتقديم توضيحات بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية.

وقال ببان للخارجية المصرية، مساء الأربعاء الماضي: استدعت وزارة الخارجية، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن مصر حوّلت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبًا من مشاكلها الداخلية.

وعادة ما تتسم العلاقات بين مصر وإثيوبيا بالشد والجذب، لا سيما مع قضية سد النهضة وتعثر مباحثات الوصول إلى اتفاق حوله.

يأتي هذا بالتزامن مع توتر على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، منذ اتهام الخرطوم ميليشيات مدعومة من الجيش الإثيوبي بتنفيذ كمين للجيش السوداني، الذي أدانته مصر.

في وقت أرسل السودان تعزيزات عسكرية إلى الحدود لاستعادة ما يقول «أراض مغتصبة» من قبل إثيوبيا منذ فترة من الزمن.