شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يطالب بإدراج «الحوثي» على قوائم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالصحفيين بإدانة هذه الجريمة الإرهابية والتضامن مع الضحايا والعمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ووضعهم في القوائم السوداء التي تستهدف الصحفيين وتقديم قيادتها للمحاكمة وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأكد الوزير اليمني في تغريدة أخرى أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن تسبب في سقوط شهيد ونحو 10 جرحى من الإعلاميين الذين حضروا لتغطية وصول الحكومة إلى مطار عدن». وشدد الإرياني على أن «استهداف المطارات والمنشآت والأعيان المدنية سلوك لميليشيا الحوثي الإرهابية، كما أن سجلها الإجرامي في استهداف الصحفيين حافل بمئات الجرائم فقد سقط على أيديها العشرات من الشهداء الصحفيين وفاقت جرائمها بحق هذه الشريحة ما ارتكبه داعش والقاعدة بحسب الإحصائيات الدولية».
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني يطالب بإدراج «الحوثي» على قوائم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.