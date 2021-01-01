شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يطالب بإدراج «الحوثي» على قوائم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية بعد تورطها في الهجوم الإرهابي على مطار عدن.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالصحفيين بإدانة هذه الجريمة الإرهابية والتضامن مع الضحايا والعمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ووضعهم في القوائم السوداء التي تستهدف الصحفيين وتقديم قيادتها للمحاكمة وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأكد الوزير اليمني في تغريدة أخرى أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن تسبب في سقوط شهيد ونحو 10 جرحى من الإعلاميين الذين حضروا لتغطية وصول الحكومة إلى مطار عدن». وشدد الإرياني على أن «استهداف المطارات والمنشآت والأعيان المدنية سلوك لميليشيا الحوثي الإرهابية، كما أن سجلها الإجرامي في استهداف الصحفيين حافل بمئات الجرائم فقد سقط على أيديها العشرات من الشهداء الصحفيين وفاقت جرائمها بحق هذه الشريحة ما ارتكبه داعش والقاعدة بحسب الإحصائيات الدولية».