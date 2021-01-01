شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اقتراحًا بتشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا، وسط آمال بخروج وشيك للمرتزقة.

وطالب الأمين العام الدولَ الأعضاء في مجلس الأمن بتشكيل لجنة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، داعيًا كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه دون تأخير، وينص اتفاق وقف إطلاق على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر.

فيما شددت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أن هناك تقدمًا إيجابيًا على مختلف المسارات في ليبيا، من خلال تبادل المحتجزين بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما يعزز مناخ الثقة بين الفرقاء.

وأضافت وليامز أنها تتواصل بشكل يومي مع اللجنة العسكرية المشتركة، لتحقيق التقدّم بشأن إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، كونه مهمًّا للمواطنين الليبيين للتنقل في جميع أنحاء البلاد ولإيصال البضائع والخدمات، مشيدةً بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإصرارهم القوي على ضمان التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف. وأشارت إلى أن العد التنازلي قد بدأ في 21 ديسمبر، حيث تم تحديد أطر زمنية واضحة في خارطة الطريق التي اعتُمدت في تونس، وأن تحديد تاريخ إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز لا رجعة فيه، وهدف لا تراجع عنه.