شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ... 1418 إصابة جديدة بكورونا و 55 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 55 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 654 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112105 شخصا حتى مساء الخميس ، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 138062 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7631 حالات وفاة.