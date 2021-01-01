سلوفاكيا تفرض إجراءات صرامة لمنع انتشار كورونا

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ولن يتمكن المواطنون أيضا من مغادرة مناطقهم إلا لأسباب استثنائية. وقال رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش: "للأسف، يتزاور السكان كثيرا، وتعمل المستشفيات بأقصى طاقتها". ستظل القواعد الجديدة سارية في البداية حتى 24 كانون ثان/ يناير. وسجلت البلاد حتى الآن 179 ألفا و 543 حالة إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات .2138

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