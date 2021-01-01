لبضعة أشهر.. ماكرون يكشف تأثير كورونا على فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فيروس كورونا سيستمر في التأثير على البلاد لبضعة أشهر حتى يتم تكثيف التطعيمات.

وتعهد الرئيس الفرنسي بأن الأزمة لن تمنع الحكومة من متابعة الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والبيئية، جاء ذلك في كلمة ألقاها في ليلة رأس السنة.

وقال ماكرون، "الأشهر القليلة الأولى من العام ستكون صعبة، وسيظل الوباء يؤثر بشدة على حياة بلدنا حتى الربيع على الأقل".

وذكر الرئيس إن فرنسا سترتقي إلى مستوى التحدي وستواصل الإصلاحات لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز الأمن، ومكافأة المجدين في العمل، ومكافحة التمييز.

ويحتاج ماكرون إلى تحقيق التوازن الصحيح بين حماية الناس من فيروس أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص في البلاد، وإعادة تنشيط الاقتصاد الذي تقلص بنحو 10% بسبب الإغلاق وغيره من القيود الرامية للقضاء على الجائحة.