شكرا لقرائتكم نتنياهو: علاقتنا مع روسيا تساعدنا على منع إيران من التموضع في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس أن إسرائيل تكافح المحاولات الإيرانية للتموضع على حدودها الشمالية في الأراضي السورية.

وأضاف نتنياهو "علاقاتي مع الرئيس الروسي مهمة لأنها تساعدنا في الحفاظ على حرية العمل التي نحتاج لها من أجل مكافحة المحاولات الإيرانية للتموضع على حدودنا الشمالية".

2 صور ميليشيات إيرانية في سوريا ميليشيات إيرانية في سوريا إيران في سوريا

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإسرائيليين الناطقين بالروسية على حسابه في تويتر لتهنئتهم بالعام الجديد، مشيرا إلى أهمية العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما في القضية مع إيران.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن اسرائيل "لها علاقات جيدة جدا مع جميع دول الاتحاد السوفييتي السابق".

وقال: "إننى شخصيا أحظى بحوار مستمر مع جميع القادة، وقبل كل شيء مع الرئيس الروسي بوتين ورئيس أوكرانيا. أتحدث إليهم كل بضعة أشهر وأسابيع وأحياناً أيام. هذه العلاقات مهمة جدا بالنسبة للكثير منكم لأن هناك أصدقاء وأقارب هناك".

بالإضافة إلى ذلك، أشار نتنياهو إلى أن هذه الروابط مهمة أيضاً لجميع مواطني إسرائيل، لأنها "تساهم في استقرار المنطقة وازدهار دولتنا".

وأضاف "إننا نقاتل ضد محاولات إيران للحصول على موطئ قدم على حدودنا الشمالية. إن الاتصالات التي أقوم بها مع الرئيس الروسي مهمة لأنها تساعدنا على الحفاظ على حرية العمل لمكافحة محاولات إيران إقامة موطئ قدم عسكري على حدودنا الشمالية".