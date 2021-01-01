شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يدعو إلى عقد سياسي يؤسس لدولة ذات سيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات:

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، أن النظام السياسي القائم في البلاد غير قادر على خدمة المواطن، داعياً إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة ذات سيادة كاملة، فيما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور برزاني، عدم قبول حكومته استخدام حقوق شعب الإقليم ورقة ضغط سياسية.

وقال صالح في كلمة له بمناسبة العام الجديد، «نودع 2020، عام الآلام والأزمات، إذ شهدنا فيه تحديات استثنائية، من جائحة كورونا وما تعرضنا له من الألم في فراق الأهل، والأحبة، وفي العواصف السياسية والأزمات الأمنية والاقتصادية التي كادت تدفع البلاد نحو منزلقات خطيرة». لافتاً إلى أن «الأزمات المتتالية والتحديات تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، وأن المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا، ويستوجب ذلك منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبير، ولا يمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة». ورأى أنه «من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، إلى حد التلاعب بقوتهِ اليومي، وهذا يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زجّ المواطنين في الصراعات السياسية، إذ لا يمكن أن يُربط قوت المواطنين، ورواتب الموظفين في العراق، ومنهم أيضاً في إقليم كردستان، بالصراعات السياسية وآفة الفساد. كما يجب، في هذا الظرف الاقتصادي العصيب، أن تكون هناك أولوية في دعم الطبقات الفقيرة عبر حزمة إجراءات فاعلة وسريعة، ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين، إذ لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة، وحصر السلاح بيدها».

من جهة أخرى، قال برزاني في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد: «الآن ومع توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فإننا نأمل أن يتم تطبيق الاتفاق بحذافيره، ونرجو من الأطراف السياسية في العراق، ومن الآن فصاعداً، عدم القبول باستخدام مستحقات إقليم كردستان وحقوقه ورقة ضغط سياسية ضد شعبنا الذي لا تزال حقوقه مهضومة». وأضاف برزاني: «أدعو الجهات والقوى السياسية كافة، وشعبنا الأبي في إقليم كردستان، أن ينحوا خلافاتهم واختلافاتهم جانباً للذود عن أرض الإقليم وكيانه الفيدرالي (الاتحادي)، ومنجزاته بصف واحد، وبالهمة ذاتها نجابه كل التحديات والتهديدات وندافع عن حقوقنا العادلة والدستورية». وتابع: «إننا إذ نتطلع إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، تحدونا الرغبة بأن تطل على إقليم كردستان مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية وتحقيق مزيد من المكتسبات والازدهار، بعيداً عن المآسي وأي وضع آخر غير مرغوب فيه».