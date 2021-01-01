شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مهرجان الشيخ زايد تحتفل برأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء وعماد الدين خليل

شهد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، أمس الخميس، إقبالاً لافتاً من الجمهور الذي حرص على متابعة الألعاب النارية الضخمة احتفالاً باستقبال العام الجديد 2021، وسط إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل، وخارج أروقة المهرجان، كما أجريت متابعة دقيقة لأعداد الزوار المتواجدين في منطقة المهرجان بالشكل الذي حافظ على مسافات التباعد، وضمن سلامة الجميع.

واستمرت الألعاب النارية نحو 35 دقيقة متواصلة، متطلعة بذلك لتحطيم رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عرض للألعاب النارية بشكل خط مستقيم، ولأول مرة في العالم، واستخدام تقنية ال Girandola.

وخصصت الأجنحة كافة، الكثير من الاستعراضات الفنية والفولكلورية العالمية محولة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي احتفاءً بليلة رأس السنة، كما حرصت على تقديم مختلف الوجبات المتنوعة والشعبية لكل الدول المشاركة، إضافة إلى العروض الشعبية والملابس التقليدية.

ووسط مشاعر السعادة والفرح، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والقوائية، أضاءت الألعاب النارية سماء أبوظبي، مساء الخميس، احتفالاً بالعام الجديد 2021، وتوديع 2020 الذي كان مملوءاً بالتحديات.

وشهدت 4 مناطق حيوية في العاصمة «الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة»، عروضاً كبرى للألعاب النارية بدأت عند الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل)، أبهرت سكان العاصمة وضواحيها، واستمتع الجمهور بمشاهدة العروض في منطقة الكورنيش؛ حيث شكّلت لوحة جمالية.

وحرص الجمهور على توثيق اللحظات الرائعة عبر هواتفهم المحمولة ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إجراءات وقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور من التباعد الجسدي، كما تم بث العروض المبهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الحدائق العامة ومنطقة الكورنيش والحديريات، إقبالاً من الأسر عصر أمس، التي حرصت على الذهاب مبكراً للاستمتاع بأجواء الاحتفال بالعام الجديد والاستمتاع بالطقس الرائع مع أفراد أسرهم، ومشاهدة الاحتفالات وإطلاق الألعاب النارية مساء، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» من لبس الكمامات والتباعد الجسدي، كما حرص عدد من الشباب على ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات والاستمتاع بأجواء الاحتفالات والأشكال الضوئية التي أبهرت الجميع في الشوارع الرئيسية والأماكن العامة.