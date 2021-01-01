الألعاب النارية تضيء عجمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية السياحية، مجموعة من عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة بالتزامن مع احتفالات الدولة والعالم بالعام الجديد، أبهرت المتابعين وأضاءت سماء المدينة.

وقدمت الألعاب النارية لوحات فنية مبهرة من منصتين، الأولى منصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان نظمتها الدائرة، والثانية منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبروي – الزورا نظمتها شركة الزورا للتطوير العقاري وشاهدها الجمهور من مارينا 1.

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