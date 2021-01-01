شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتسوق» يواصل عروضه بالتزامن مع احتفالات العام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مهرجان دبي للتسوق عروضه داخل مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي، وذلك في إطار موسم تخفيضات المهرجان الذي يستمر حتى 30 يناير المقبل ويشمل 3500 متجر و800 علامة تجارية تقدم تخفيضات تتراوح نسبتها بين 25 و75 في المئة، إضافة تنظيم مجموعة من الأنشطة والكثير من الفعاليات والعروض الرائعة بالتزامن مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد.

ونظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جولات خاصة بالعبرة مع إطلالات خلابة على أفق دبي الرائع ليلة رأس السنة الجديدة من وجهات مختلفة للذين يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في «برج العرب» و«نخلة جميرا» فيما شهدت الليلة العديد من الحفلات الموسيقية وغيرها. (وام)

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