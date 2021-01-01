شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: 2020 عام التحديات والإنجازات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول.. وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

عام القيم لدولتنا

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن 2020 كان عام التحديات والإنجازات، وحققت فيه الإمارات إنجازات رائدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة».

وأضاف سموّه «2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شيء وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد».

كل عام وشعبنا بخير

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على «تويتر»: «ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عاماً جديداً، بكل إیجابیة وتفاؤل.. نؤسس فيه لانطلاقتنا التنمویة الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم.. كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار».

القادم أفضل

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي على «تويتر»: «نستقبل العام الجديد بكل التفاؤل .. إن القادم أفضل وأجمل وأسعد.. بالأمل والعمل يصنع الإنسان المستقبل.. وبالإيمان والعزيمة والثقة في النفس يسمو فوق كل التحديات ويتجاوزها متمسكاً بأهدافه وبإصراره على النجاح.. كل عام والإمارات بخير.. كل عام والعالم بخير».

قصص نجاحات

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على «تويتر»: «نستهل عاماً جديداً نجدد معه تفاؤلنا وأمنياتنا وهممنا لخلق قصص نجاحات جديدة، محورها رفاه الإنسان وسعادته. مرّ العالم بأجمعه بظروف وتحديات استثنائية في العام الحالي، ولكننا نثق بأننا نقبل على غد أفضل يحمل في طياته الخير للبشرية بأكملها بإذن الله، كل عام وأنتم بخير».

ريادة عالمية

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على «تويتر»: «نودع عام 2020 وكلنا فخر واعتزاز بما تحقق في دولتنا من مكتسبات وطنية وريادة عالمية رغم التحديات التي يعيشها العالم، عام شهدت فيه الإمارات والعالم أجمع تكاتف الجهود وتلاحم الجميع، كل الأمنيات لعام 2021 أن يكون حافلاً بالخير والازدهار على الإمارات ودول العالم كافة».

الحفاظ على المكتسبات

قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على «تويتر»: «خلال عام ٢٠٢٠ قدمت الإمارات للعالم نموذجاً في فن إدارة الأزمات، ونجحت في الحفاظ على مكتسباتها الوطنية والاقتصادية والتنموية، ورسّخت مكانتها في العديد من المجالات. نهنئ الإمارات قيادةً وشعباً بما تحقق من نجاح وننظر بتفاؤل إلى عام ٢٠٢١ ليكون صفحة جديدة في سجلّ الريادة والتفوق».

الخطوات الرائدة

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على «تويتر»: «كل عام والإمارات تخطو مزيداً من الخطوات الرائدة وترسخ مكانتها دولة للعلم والتطور والتقدم والمحبة والتسامح والسعادة، آملين أن يحمل العام المقبل 2021 كل الخير للعالم أجمع وأن يزداد تضامناً وتعاوناً لتحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات.. كل عام وأنتم بخير».

مسيرة الإنجازات

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على «تويتر»: «كل عام وإماراتنا وقيادتها وشعبها والمقيمون على أرضها بكل خير، وندعو الله أن يجعلها سنة ازدهار وسلام على الجميع...2021 سيكون عام الخمسين لدولتنا، فيه سنصل للمريخ ونحتضن العالم في إكسبو، ونواصل مسيرة إنجازاتنا بهمة أبناء وبنات الإمارات».

الاختبار الأصعب

وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»: «تنهي الإمارات العام 2020 وهي أكثر قوة وعزة ومنعة، وتتجاوز الاختبار الأصعب على البشرية بنجاح، ونتطلع إلى العام 2021 بكل تفاؤل».

وأضاف: التوازن والحكمة والتخطيط والعمل الدؤوب كانت مفاتيح عبور خلال هذا العام الصعب، وتعبّد طريقنا في السنوات المقبلة.