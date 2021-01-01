الرسوم المفروضة على الوافد سيتم وضعها بشكل ربع سنوي .. قرار جديد بشأن المقابل المادي على العامل الوافد للسعودية

أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، هاني المعجل عن قرار مفاجئ بشأن المقابل المادي على العامل الوافد للسعودية.

وقال المسئول السعودية وفق صحيفة تواصل السعودية إن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد يخضع للمراجعة في الوقت الحالي.

وأضاف أن الرسوم المفروضة على الوافد سيتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، متابعا أن ذلك سيحل كثيرًا من الإشكاليات.

وأشار إلى أنه في حالة توقيع الوافد على عقد لمدة عامين، ورغب العامل في ترك عمله قبل اكتمال مدة عقده، يجب عليه استيفاء الشرط الجزائي التزامًا بتعويض صاحب العمل، قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.

وكانت السعودية قد أقرت المقابل المادي على العمالة الوافدة وذلك عبر فئتين، وهي المنشآت التي لا يزيد الوافدين فيها عن السعودية، والفئة التي يزيد بها.