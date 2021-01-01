متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي أرسل بعدم التعامل مع أي كيانات إرهابية أو ميليشيات

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك إشادة دولية بدور مصر الريادي في المنطقة بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة والرشيدة سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، موضحا أن الرئيس السيسي تحدث في المحافل الدولية بشأن الأزمات التي تشهدها الدول العربية وأبرزها الأزمة الليبية.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، أن هناك خطأ واضحاً للسياسة الخارجية المصرية منها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتمسك بالخطوط الواضحة للدولة الوطنية.

ولفت السفير بسام راضي إلى أن قاعدة البيانات العريضة ساهمت في الوصول إلى كل مستحقي برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي أرسى بضرورة المصلحة وعدم التعامل مع اي كيانات إرهابية أو ميليشيات والتعامل مع الجيوش الوطنية والحكومات المركزية وإرساء مبدأ المواطنية والتمسك بوحدة الدول والتمسك بأراضيها.