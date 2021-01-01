شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى ضحايا التفتيش العارى بسجون أردوغان: إصابتى بالسرطان لم تشفع لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سيدة تركية عن تفاصيل جديدة فى فضيحة التفتيش العارى، والتى ارتكبها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيال النساء في السجون، مشيرة إلى أن إصابتها بالسرطان لم تشفع لها عند عساكر أردوغان.

وبينت بتول إيجون، التي تعرضت للتفتيش العارى فى السجون التركية، أن الشخص الذى يتعرض للتفتيش العارى يشعر وكأنه فقد احترامه لذاته، موضحة أن السلطات التركية اعتقلتها عقب زواجها بشهرين، وبالتزامن مع ذلك الوقت فقد تم تشخيصها مرضها بالسرطان، ورغم ذلك تعرضت للتفتيش العارى مرات كثيرة، بحسب ما نشره موقع تركيا الآن.

وعلى مدى الأيام الماضية، نشرت مجموعة من السجينات السابقات فيديوهات صادمة على مواقع التواصل، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة فى التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذى يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.