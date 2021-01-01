محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
اندلع حريق في محل بمنطقة دمسيسة بقرية غيط النصارى، التابعة لمركز ومدينة دمياط، قبل قليل، في الساعات الأولى من العام الجديد، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارة لإطفاء النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.
وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة المركز إلى موقع الحريق، للتعرف على ملابساته وأسبابه.
وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للتغلب على الحريق تماما، في الوقت الذي لم يسجل فيه أية إصابة حتى اللحظة، ونوافيكم بالتفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر في الساعات الأولى من العام الجديد.. اندلاع حريق بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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