السعوديون يحتفلون بيوم ميلاد الملك سلمان الـ 85 عبر تويتر

يحتفل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، بيوم ميلاده الـ 85، وقد دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية هاشتاج "الملك سلمان 85 سنة".

غيداء كتبت "كل سنة وملكنا بخير أتمنى له حياة مديدة"، أما روان فقالت "كل عام وملك السلام بخير".

وكتب حساب أخر "أبانا وملكنا الملك سلمان اتمنى أن تكون بخير دائمًا فأنت فخر وكنز بلدنا، أدعوا الله أن يعطيك الصحة يمدد في عمرك من أجلنا".

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وكتب حساب أخر "كل سنو والملك سلمان بخير"، أما فيصل "عام سعيد الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمرك".

فرقان آل الشيخ كتب "حفظك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عسى الله أن يعينك، الله يعطيك القوة".

صافي كتب " الله يمدك بالصحة و العافية و طولة العمر سيد"، ريم كتبت " أطال الله في عمر الأب القائد الملك سلمان 85 سنه ويوم الدول ما بين

ضايع ومحتاس فـي ظـل هالأزمـة وشـفـنا دلايـل قامت تراعـد خشية الفقر وافلاس وقـفـت وقفة ما حسبت الحصايل".

وعد كتبت " اللهم احفظ المملكة العربية السعودية ووفق حكامها وأسعد شعبها واكتب لها مافيه خير ولسائر بلاد المسلمين واحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان واحفظ ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان".

وكتب أخر "ادام الله عز المملكة وقادتها وشعبها أنت نموذج يحتذى به الأستاذ أحمد بغلف لك كل الشكر على مثل هذه المبادرات وعلى حبك وعشقك لي مليكك ووطنك وهذا شي نحبه كلنا كسعوديين كثر الله خيرك كبير بفعالك".

ملكية كتبت " أنت قائد، وأنت قدوة، وأنت قمّة، وأنت همّة، وأنت هامة، وأنت قامة (اللهم اطل في عمره ومتعه بالصحه والعافية)".