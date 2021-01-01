تركيا تقصف قرى عراقية

سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

اشتعلت النيران في غابات ومزارع قضاء العمادية بمحافظة دهوك العراقية، جراء القصف المكثف للطيران التركي، عشية العام الجديد، فيما هرع سكان القضاء إلى مناطق مجاورة، خوفاً من استهدافهم بالقصف.

وقال مصدر محلي: إن «الطائرات التركية، شنت هجوماً مكثفاً على بيكوفه ضمن قضاء زاخو بمحافظة دهوك، فجر أمس».

وأضاف المصدر: إن«طائرات أخرى قصفت قرية كيسته في ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية»، مشيراً إلى أن«عمليات القصف المكثفة أشعلت النيران في مزارع وغابات واسعة من القضاء».

وقال شهود عيان: إن دوي انفجارات قوية سمعت من جبل«كاره» أثناء القصف مع تصاعد أعمدة الدخان في الجبل.