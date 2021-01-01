إنتاج الخام الأمريكي سيتراجع في أكتوبر 442 ألف برميل يومياً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 12:59 صباحًا

أفاد تقرير حكومي أمريكي شهري بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 442 ألف برميل يوميا في أكتوبر.

وقال التقرير إن الإنتاج انخفض إلى 10.419 مليون برميل يوميا، متأثرا بانخفاض الإنتاج البحري بخليج المكسيك.

وهبط الإنتاج البحري في خليج المكسيك 448 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهو أحدث شهر تتاح بياناته.

من جهة أخرى سجل المنتجون في الحقول البرية في تكساس ونورث داكوتا زيادات طفيفة خلال الشهر المذكور.