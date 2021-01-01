حالة تأهب قصوى.. ماذا يحدث في إيران ليلة رأس السنة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تزامناً مع الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني، يد إيران المنتشرة سابقاً لزعزعة استقرار الدول المحيطة، يبرز الاستعداد العسكري في المنطقة إن كان من قبل السفن الحربية الأمريكية المتمركزة في منطقة الخليج العربي، أو إن كانت لناحية التهديدات الإيرانية بالانتقام لجنرالها المقتول.

وقد نقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة من داخل إيران، عن دخول قاعدتي الرابعة الجوية بمدينة دزفول للرد السريع، والقاعدة الجوية الخامسة بمدينة العميدية التابتعان للجيش الايراني في حالة التأهب القصوى.

وشاهد سكان مدينة دزفول في الأحواز تحركات عسكرية غير طبيعية بالمدينة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. ووفقاً لمصادر القبس من إيران، فإن وفداً عسكرياً رفيع المستوى يضم قيادات عسكرية عليا من الجيش الايراني والحرس الثوري الايراني، وصلت إلى قاعدة دزفول الجوية منذ يومين لمتابعة التطورات الميدانية من قاعدة دزفول للرع السريع الجوية . وأكدت المصادر الإيرانية للقبس بأنه تم الغاء اجازات جميع الضباط والمنتسبين للجيش الايراني والحرس الثوري ورفعت حالة التأهب في جميع القواعد العسكرية الإيرانية خاصة القواعد العسكرية في الجنوب وجنوب غرب البلاد.