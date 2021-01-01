مصرع عشرين شخصاً في حادث سير مروع جنوبي الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لقي ما لايقل عن عن عشرين شخصاً مصرعهم، وأصيب آخرون اليوم الخميس، في حداث سير مروع جنوب الجزائر.

وفي المعلومات الأولية، فقد انقلبت حافلة كانت تقل خصوصا مواطنين أفارقة قرب مدينة تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، وفق ما أفادت الحماية المدنية الجزائرية.

وذكر المصدر نفسه على صفحته في فيسبوك أن الحادث وقع في الساعة 16,20 (15,20 ت.غ) في منطقة عين أمقل.

وأوضحت الصفحة أن الحادث وقع بسبب انحراف وانقلاب المركبة الرباعية، وكان على متنها ثلاثين شخصا، إضافة إلى السائق الجزائري الجنسية.

وقال بيان الحماية المدنية “لقد أسفر الحادث للأسف الشديد، عن وفاة 20 شخصا في عين المكان. بما فيهم السائق وإصابة 11بجروح وكسور متفاوتة الخطورة”.

وأضافت الصفحة أنه تم إسعاف المصابين في مكان الحادث، ونقلهم إلى المستشفى في منطقة “عين أمقل”.

وقد هرع إلى موقع الحادث شاحنة إطفاء وثلاث سيارات إسعاف، وأربعة أخرى تابعة لقطاع الصحة.

وحثت الحماية المدنية جميع السائقين إلى احترام قانون المرور، والرفع من درجة الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.