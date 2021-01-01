شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» لقاح فايزر بيونتيك ضمن لقاحات الاستخدام الطارئ والان نبدء بالتفاصيل

أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس لقاح شركتي فايزر وبيونتك المضاد لفيروس كورونا ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ، وقالت إن الخطوة تفتح الباب أمام الدول للتعجيل بالموافقة على استيراد اللقاح وتحصين مواطنيها ضد الوباء.

وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة مدير عام المنظمة "إنها خطوة إيجابية للغاية لضمان القدرة على الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم. لكنني أريد التشديد على ضرورة بذل جهود عالمية أكبر لإنتاج القدر الكافي من إمدادات اللقاحات اللازمة لتلبية احتياجات الفئات المعرضة للخطر في كل مكان".