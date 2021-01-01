الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوقع على الدستور‎ الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع على وثيقة الدستور الجديد، التي أقرت في استفتاء شعبي تم تنظيمه في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقالت صحيفة النهار المحلية: إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ”أمضى الخميس على مرسوم رئاسي يتضمن إصدار التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية“. وتعتبر بداية العمل بالدستور الجديد إيذانا بالانطلاق الرسمي لخطوة ثانية متمثلة في مراجعة الترسانة القانونية للبلاد؛ لأن مراجعة دستور 2016 تقتضي مراجعة المنظومة القانونية المنبثقة عنه. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي ظهر في مقطع فيديو مسجل قبل أسبوعين من ألمانيا، وعد باستكمال مسار الإصلاحات الذي تعهّد به منذ انتخابه رئيسا للبلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2019، متحدثا عن ضرورة بناء ”جزائر جديدة“.