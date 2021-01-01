شاهد.. كيف احتفل برج خليفة بالعام الجديد 2021؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفل برج خليفة بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 بتقديم عروض نارية هي الأضخم والأفضل على مستوى العالم.



وأبهرت العروض ملايين المشاهدين على مستوى العالم الذين شاهدوا روعة وسحر دبي المتألقة والمبدعة على الدوام.

وكعادتها أبهرت دبي العالم باحتفالات العام الجديد 2021 بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية وعروض الليزر عند منتصف الليل ضمن إجراءات وتدابير احترازية مُحكمة تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار، وفي ذات الوقت تجعلهم يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد. وتألقت إمارة دبي عام 2021 بعروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد، والتي أضاءت سماءها عند الساعة الثانية عشرة مساء الخميس، في حدث انتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.