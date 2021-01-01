شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد حلاوة: الرئيس السيسى قائد عظيم وأهم بنَّاء منذ محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اختارت طريق الحلول الجذرية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يتميز بكونه مجابها ومقاتلا واعتاد مجابهة المشكلات، إلى جانب كونه زعيما وشجاعا، واجه مشكلات مزمنة لم تواجهها الأنظمة السابقة لاعتبارات تتعلق بها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يتمتع بشرعية شعبية لم يمتاز بها أى رئيس سابق لمصر، قائلا: "مصر لم تُبنى منذ عهد محمد على، والرئيس السيسى هو البناء الأكبر منذ عهد محمد على".

ولفت حلاوة لـ"الخليج 365" إلى أن دول أوروبا عانت ويلات الإرهاب لوجود منتطرفين على أراضيها دخلوا من دول بها قلائل ومشكلات، وجاءوا محملين بأفكار متطرفة، وأن الشعوب الأوروبية نفسها لم تأمن من غدرهم، قائلا: "لم ألتقى أوروبيا على المستوى الشعبى لم يتأذى من الجماعات المتطرفة وتلك هى عقيدتهم، ولذك موقف البرلمان الأوروبى الأخير مسيس بنسبة 100%".

وعن سبب قراره بالمشاركة في العمل العام وترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ التي فاز بها عن محافظة القليوبية، قال رجل الأعمال محمد حلاوة: "العمل العام يشترك به كل أطياف المجتمع، وأحد هذه الأطياف هى رجال الأعمال، فالبتالى قررت المشاركة كرجل يؤمن بأن العمل العام جزء مهم لرجل الأعمال في فترة معينة"، لافتا إلى أنه ينتمى إلى عائلة تشارك بالعمل العام، وأضاف: "مجلس الشيوخ ليس تشريف ووجاهة إنما هو خدمة لمواطنين دائرته محافظة القليوبية".