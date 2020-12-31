زياش وحكيمي ضمن تشكيلة الفريق الإفريقي النموذجي لـ2020

تم اختيار الدوليين المغربيين حكيم زياش، وسط الميدان الهجومي لفريق تشليسي الإنجليزي، وأشرف حكيمي، مدافع الإنتر ميلان، من بين أحد عشر لاعبا يشكلون الفريق الإفريقي النموذجي لسنة 2020، والذي كشفت عنه المجلة الرياضية “فرانس فوتبول”، اليوم الخميس.

كما رشحت وسيلة الإعلام الفرنسية الدوليين المغربيين، الذين قدما أداء مميزا هذا العام، لجائزة “أفضل لاعب مغاربي في السنة”، إلى جانب مواطنيهما ياسين بونو، حارس مرمى نادي إشبيلية (إسبانيا)، وسفيان أمرابط (فيورنتينا/إيطاليا).

ويضم الفريق الإفريقي النموذجي، أيضا، كلا من السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، وإدوارد ميندي (تشيلسي)، وكاليدو كوليبالي (نابولي)، والجزائريين رياض محرز (مانشستر سيتي)، ورامي بنسبعيني (مونشنغلادباخ)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان).

كما يضم هذا الفريق المصري محمد صلاح (ليفربول)، والإيفواري فرانك كيسيي (ميلان)، والتوغولي جين داكونام (خيتافي).