آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.. 41,76 يوما في المتوسط عند متم نونبر 2020

أعلنت مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، أن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 41,76 يوما عند متم نونبر 2020، مقابل 40,33 يوما في متم أكتوبر 2020.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها بمناسبة نشر الوزارة لآجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بشهر نونبر 2020 في خانة مرصد آجال الأداء، أن هذا المتوسط بلغ 38,68 يوما في شنبر 2020، و38,02 يوما في غشت 2020، و40,50 يوما في متم يوليوز 2020، و48,58 في يونيو 2020، و42 يوما في متم دجنبر 2019.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا النشر الشهري يندرج في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة من طرف الوزارة منذ النشر الذي تم يوم 31 أكتوبر 2019.