أكد المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو أنه يحتفظ بذكريات جميلة مع مجموعة من لاعبي الرجاء رغم رحيله عن الفريق.
وقال غاريدو، في حديثه مع “اليوم 24”: “أحتفظ بذكريات مع الشاكير، حدراف، الياميق الحافيظي، بوطيب وياجور، قضينا معا أوقاتا جميلة، تدربنا، خضنا المباريات، أعتبرهم بمثابة أبناٸي بحكم أنني عشت معهم العديد من التجارب واللحظات الجميلة”.
وتابع قاٸلا “كيفية التعامل الكامل لبلورة طريقة تداريب جديدة ونمط جديد من التحضيرات لم يكن معروفا لديهم.. أدى ذلك إلى العديد من النقاشات واللحظات الصعبة، التي أتذكرها الآن باعتزاز”.
واستطرد قاٸلا “الذكريات الجميلة تتمثل في الانتصارات التي حققناها، الملعب كان دوماً مملوءا، ويبقی ترديد اسمي من طرف الجماهير من خلال العبارة الشهيرة “هي غاريدو” من بين أجمل الذكريات”.
كانت هذه تفاصيل خبر غاريدو لـ “اليوم 24”: “أحتفظ بذكريات مع الياميق والحافيظي وبوطيب والشاكير وأعتبرهم أبناٸي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.