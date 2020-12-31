غاريدو لـ “اليوم 24”: “أحتفظ بذكريات مع الياميق والحافيظي وبوطيب والشاكير وأعتبرهم أبناٸي

أكد المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو أنه يحتفظ بذكريات جميلة مع مجموعة من لاعبي الرجاء رغم رحيله عن الفريق.

وقال غاريدو، في حديثه مع “اليوم 24”: “أحتفظ بذكريات مع الشاكير، حدراف، الياميق الحافيظي، بوطيب وياجور، قضينا معا أوقاتا جميلة، تدربنا، خضنا المباريات، أعتبرهم بمثابة أبناٸي بحكم أنني عشت معهم العديد من التجارب واللحظات الجميلة”.

وتابع قاٸلا “كيفية التعامل الكامل لبلورة طريقة تداريب جديدة ونمط جديد من التحضيرات لم يكن معروفا لديهم.. أدى ذلك إلى العديد من النقاشات واللحظات الصعبة، التي أتذكرها الآن باعتزاز”.

واستطرد قاٸلا “الذكريات الجميلة تتمثل في الانتصارات التي حققناها، الملعب كان دوماً مملوءا، ويبقی ترديد اسمي من طرف الجماهير من خلال العبارة الشهيرة “هي غاريدو” من بين أجمل الذكريات”.