الأطر الصحية بمستشفى ابن سينا يحتجون على ” الأوضاع المزرية التي يعيشها المستشفى”

احتج عدد من الأطر الصحية، اليوم الخميس، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، ببهو مستشفى ابن سينا، مطالبين ” بالتصحيح الفوري للوضعية المزرية التي يعيشها المستشفى”.

وطالب المحتجون، إدارة مستشفى إبن سينا، “بتعزيز أعداد ممرضات و ممرضي مصلحة المستعجلات من أجل تقديم خدمات أفضل للمرتفقين”، بالإضافة إلى “إعادة النظر في منحة المردودية لترقى إلى مستوى الجهودات المبذولة في ظل هذه الجائحة”.

ودعا المحتجون أيضا، “الاستمرار بالعمل بخمس فرق بمصلحة مستعجلات إبن سينا، وكذا تفعيل عملية إعادة الانتشار بمناسبة توظيف الجدد”؛ منددين بكون “هذه العملية التي أصبحت ورقة في يد المسؤولين للاستقطاب النقابي و الضغط لتقييد الحريات”.

وأكد المحتجون بأن مصلحة المستعجلات في ابن سينا، المصلحة الوحيدة التي لم تمد بأي دعم من حيث الموارد البشرية رغم تزايد الأنشطة و المهام و إصابة العديد في صفوف الممرضات و الممرضين بفيروس كورونا لاسيما أنه معدل الاستشفاء قد فاق الطاقة الاستيعابية للمصلحة في كثير من الأحيان.

إلى ذلك، أصدر المكتب النقابي للمركز الإستشفائي ابن سينا التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بلاغ بشأن الوقفة، مسجلا، “قساوة ظروف العمل في مصلحة المستعجلات التي بقيت الوحيدة التي لم تتخلى عن مهمتها الرئيسية في استقبال الحالات المستعجلة أولا وأضيفت لها مهمة استقبال والتكفل بالمرضى الحاملين او المحتمل إصابتهم بفيروس covid19″”، ما أسفر عن إصابة جل العاملين بهذه المصلحة”.

واشتكت النقابة نفسها، من عدم دعم مصلحة المستعجلات بالموارد البشرية، رغم تزايد الأنشطة والمهام وإصابة العديد من الممرضات والممرضين بالفيروس، مشيرة إلى ” تهميش مصالح المختبرات المركزية من منحة المردودية، والتفاوتات في التعامل مع الشغيلة بدون سبب يذكر”.