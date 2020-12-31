توقيف ثلاثة أشقاء عرضوا سلامة المواطنين والأمن للخطر

أشهرت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، زوال اليوم الخميس 31 دجنبر الجاري، أسلحتها الوظيفية دون اللجوء لاستعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشقاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هؤلاء الأشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 29 و40 سنة، كانوا في حالة اندفاع قوية وعرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق قد تلقت إشعارا حول قيام المشتبه فيهم بتعريض ضحيتين للضرب والجرح بالشارع العام بحي بنسودة بمدينة فاس، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي دفع موظفي الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية، بشكل احترازي مكن من ضبط المعنيين بالأمر وحجز السكاكين التي كانت بحوزتهم.

هذا، وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.