استعدادات أمنية بالرباط لاستقبال رأس السنة.. موارد لوجيستيكية استثنائية وسدود أمنية- فيديو

تصوير: عبد الله آيت شريف

تستقبل عناصر الأمن في العاصمة الرباط راس السنة الميلادية، باستعدادات أمنية استثنائية، في ظل الحجر الليلي، الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أيام، ما أدى إلى إلغاء جميع الاحتفالات.

وقال رشيد بريكات رئيس القيادة العليا للهيئات الحضرية بولاية الأمن بالرباط، الذي أعطى انطلاقة عملية انتشار مختلف العناصر الأمنية بالمدينة، إنه “على الرغم من إلغاء الاحتفالات هذه السنة، تم اتخاذ جميع الترتيبات الأمنية كباقي السنوات الماضية”، لافتا الانتباه إلى أنه “تمت إضافة موارد لوجيستيكية، وكذا تثبيت سدود قضائية وإدارية، لمراقبة المواطنين وتوفير الامن”، مؤكدا، أن “جميع عناصر الأمنية في الرباط. جنود مجندين لتوفير الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين”.

ووجه بريكات تعليماته لمختلف العناصر الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة في حق المواطنين الذين لم يحترموا حظر التجوال في الساعة الثامنة مساء، مبرزا أن ” كل هذه الترتيبات الأمنية تدخل في إطار الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها المديرية لتثبيت وتوفير الأمن والأمان والطمأنينة لجميع المواطنين”.

