شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستقبل 2021 بعروض نارية مبهرة.. فيديو والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020 استقبل سكان العاصمة أبوظبي العام الجديد 2021 بعروض مبهرة للألعاب النارية على كورنيش أبوظبي، وجزيرتي ياس والمارية، والوثبة، واستمع الليلة المواطنين والمقيمين والزوار بالأجواء الخلابة وشتاء الإمارات والذي يعد الأفضل في العالم، مع الأخذ بالإجراءت والتدابير الاحترازية الموصي بها لمكافحة كوفيد- 19، وتأتي هذه الفعاليات في اطار جهود دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وقد امتدت الالعاب النارية لمسافة 1.2 كم على امتداد الكورنيش عبر منصات اطلاق متعددة وعروضا متنوعة، وقد خرجت بأبهى صورة واضاءت سماء المدينة. كما استمع البعض بأجواء الاحتفال في مهرجان الشيخ زايد التراثي بالوثبة، من خلال عروض مثيرة للألعاب النارية استغرقت 35 دقيقة، ويتوقع أن تفوز هذه العروض برقمين قياسين لموسوعة غينيس، بحسب دائرة الثقافةو السياحة، كما شهد المهرجان عروض موسيقية حية تؤديها فرق محلية وعالمية.

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