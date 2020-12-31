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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبهر العالم باحتفالات العام الجديد 2021 بالعديد من الاحتفالات والان مع التفاصيل
الخميس 31 ديسمبر 2020
كعادتها أبهرت دبي العالم باحتفالات العام الجديد 2021 بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية وعروض الليزر عند منتصف الليل ضمن إجراءات وتدابير احترازية مُحكمة تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار، وفي ذات الوقت تجعلهم يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد.
وتألقت إمارة دبي عام 2021 بعروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد، والتي أضاءت سماءها عند الساعة الثانية عشرة مساء الخميس، في حدث انتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.
وأقيمت عدة عروض في 23 موقعاً موزعاً على مختلف أنحاء دبي وشملت: برج خليفة، برج العرب، مدينة جميرا، دبي فستيفال سيتي مول، وبرواز دبي، والقرية العالمية، لامير، ذا بييتش - مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، السيف، نشاما تاون سكوير، منتجع باب الشمس، منتجع وسبا لو رويال مريديان، ومنتجع بولغري دبي، ونادي المرابع العربية للجولف، ونادي الإمارات للجولف، وفندق العنوان مونتجمري دبي، وفندق جبل علي، وفندق فور سيزونز، وفندق ون آند أونلي - نخلة جميرا، وكذلك ون آند أونلي رويال ميراج، وفندق أتلانتس، وجميرا زعبيل سراي، وفندق بارك حياة.
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