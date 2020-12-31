الإمارات.. مستشفيات ميدانية وخطة رقابية لتأمين احتفالات رأس السنة بدبي

الخميس 31 ديسمبر 2020

كشفت هيئة الصحة بدبي عن وضع خطة لتوفير وتأمين الرعاية الطبية المتكاملة للمشاركين بالفعاليات والأنشطة المصاحبة لاحتفالات رأس السنة التي تشهدها دبي مساء الخميس، بمنطقة برج خليفة والأماكن المحيطة.



وقال جاسم محمد بن كلبان، مدير مكتب الخدمات الطبية المتنقلة بهيئة الصحة بدبي إن الهيئة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الدوائر والمؤسسات المعنية لإخراج الحدث العالمي بصورة تليق بمكانة دبي وقدرتها الفائقة على تنظيم أفضل الفعاليات والاحتفالات الضخمة التي يقصدها الزوار من مختلف دول العالم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضح أن الخطة تتضمن توفير 3 مستشفيات ميدانية مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والمستلزمات العلاجية والدوائية.

إضافة إلى الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة خلال الحدث الذي يُتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح وفئات المجتمع من داخل الإمارات، إضافة إلى الزوار من مناطق متفرقة من العالم، ضمن إطار يراعي تطبيق الإجراءات الوقائية ويكفل سلامة للجمهور.

وتغطي المستشفيات الميدانية كافة مناطق الفعاليات بما في ذلك مول دبي، ومنطقة الجنوب، وسوق البحار، حيث تم تزويدها بعددٍ كافٍ من أجهزة الإسعافات الأولية وتخطيط القلب والإنعاش القلبي، وقياس العلامات الحيوية في الجسم، وأجهزة الاستنشاق، وقياس السكر في الدم.

بالإضافة إلى توفير الكراسي المتحركة وغيرها من الأجهزة والمعدات الطبية، مشيراً إلى وجود فريق متكامل يتكون من 49 طبيباً وممرضاً، وعشرة إداريين وفريق للدعم اللوجستي في منطقة الاحتفالات.

من جانبها، أكدت بلدية دبي تجهيز فريق عمل متكامل لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والخطط الرقابية، والتأكد من جاهزية مواقع الاحتفال ليستقبل الجميع العام الجديد بسلامة وأمان.