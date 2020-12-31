شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في دولة أوروبية.. 964 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا تسجيل 964 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 981 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر الذي صعد بأكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات الثلاثاء.

وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.