شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تمنح الموافقة الطارئة على لقاح فايزر- بايونتك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 12:26 صباحًا, 1 يناير 2021 م منحت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس المصادقة الطارئة للقاح فايزر – بايونتك، مما يمهد الطريق للدول في جميع أنحاء العالم للموافقة بسرعة على استيراده وتوزيعه. وقالت المنظمة في بيان، إن القرار يجعل لقاح فايزر – بيونتك، أول لقاح يحصل على تصديق طارئ من منظمة الصحة العالمية، منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

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