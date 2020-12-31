شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 في حادث سيارة بجنوب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر إن 20 شخصا غالبيتهم أفارقة لقوا حتفهم اليوم الخميس عندما انقلبت سيارة كانت تقلهم في جنوب البلاد.

وتابعت الهيئة في بيان أن 11 شخصا آخرين كانوا على الحافلة أصيبوا في الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة عين أمقل بولاية تمنراست على بعد نحو ألفي كيلومتر من الجزائر العاصمة.

وتمنراست نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من الدول المجاورة وخاصة مالي والنيجر.