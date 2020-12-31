شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) وذلك لليوم الثاني على التوالي مع استمرار زيادة نسبة العدوى خلال فترة الأعياد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 10217 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 المنصرمة مقارنة بعدد حالات الإصابة بالفيروس الفتاك الذي بلغ 9860 حالة أمس الأربعاء. وسجلت إسبانيا 148 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حين ارتفع معدل العدوى لمدة 14 يوما من 265 إلى 280 لكل 100 ألف شخص. وفرضت إسبانيا حظر التجول وقيودا على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع، في حين تركت للسلطات الإقليمية الخيار لتحديد الظروف المعينة للسكان الواقعين ضمن دائرة اختصاصهم. وتم قصر السماح للتجمعات الاحتفالية في العاصمة مدريد على ستة أشخاص فقط.

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