شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و 23477 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 555 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 74159 حالةً. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إلى تسجيل 23477 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى 2107166 حالةً

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