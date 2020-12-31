شهادة أممية.. هجوم مطار عدن "جبان" وجريمة حرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث الهجوم المروع في مطار عدن أنه محاولة متعمدة لعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في بيان بشأن اتصاله مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك عن إدانته المُطلقة للهجوم "الجبان" الذي وقع على أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم لمطار عدن.

وقال جريفيث: "لقد كان الأربعاء يومًا حزينًا للغاية لليمن، إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية هو خرق خطير للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف في بيان، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، أن الهجوم المستهجن روع المدنيين في عدن، وأيضًا في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن انتهاكا بهذا الحجم قد يمثل "جريمة حرب".

وأشاد جريفيث بثبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وبرسائل الطمأنة السريعة التي وجهوها لليمنيين، للتأكيد على التزامهم بمواصلة مهامهم على الرغم من كل التحديات، مجددا دعمه وتضامنه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة.

وذكر المبعوث الدولي أن تشكيل الحكومة الجديدة هو بارقة أمل أن المصالحة ممكنة، لافتا إلى أن الهجوم المروع هو محاولة متعمدة لتحويل هذا الأمل إلى شقاق ويأس، ولعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام ولتخفيف وطأة معاناة اليمنيين.

وأكد المبعوث الدولي مواصلة الأمم المتحدة دعمها لليمنيين من أجل الوصول إلى مستقبل من السلام المستدام يخلو من الخوف والحزن المصاحبين لأيام مثل الأمس.





وفي وقت سابق، الخميس، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في أول اجتماع لحكومة الكفاءات الجديدة غداة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول أعضائها لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة، أن دلائل التحقيقات الأولية تثبت مسؤولية مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في التفجيرات الإرهابية.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن التحقيقات تشير إلى أن مليشيا الحوثي هي المسؤولة عن الهجوم، وأن معلومات المخابرات والأمن تفيد أن خبراء إيرانيين كانوا يعدون خلال الأشهر الماضية لمثل هذه الأعمال.

وارتفعت أعداد ضحايا هجوم مطار عدن الدامي إلى 135 قتيلا وجريحا بينهم 11 صحفيا، وذلك في آخر حصيلة للسلطات في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وقوبل هجوم مطار عدن الدولي الأربعاء بتنديد أممي ودولي وإقليمي واسع، إثر وقوع التفجيرات لدى وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة إلى مهبط المطار المدني.