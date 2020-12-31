الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة اليوم الخميس بمناسبة العام الجديد، إن الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن لأمة الفرنسية مرت خلال هذا العام بوحدة جميلة ومرونة جميلة.
وشدد في خطابه الذي وجهه إلى الأمة على أنه "لن يترك بطءا غير مبرر في التطعيم".
وبخصوص "بريكست" صرح إيمانويل ماكرون بأن بريطانيا ستظل حليفا وثيقا لفرنسا بعد أن تنهي "طلاقها" من الاتحاد الأوروبي.
وأفاد "المملكة المتحدة لا تزال جارتنا، وكذلك صديقنا وحليفنا".
وستخرج بريطانيا من مدار الاتحاد الأوروبي الساعة 23.00 بتوقيت غرينتش بعد علاقة عاصفة استمرت 48 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.