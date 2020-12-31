ماكرون: الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة اليوم الخميس بمناسبة العام الجديد، إن الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن لأمة الفرنسية مرت خلال هذا العام بوحدة جميلة ومرونة جميلة.

وشدد في خطابه الذي وجهه إلى الأمة على أنه "لن يترك بطءا غير مبرر في التطعيم".

وبخصوص "بريكست" صرح إيمانويل ماكرون بأن بريطانيا ستظل حليفا وثيقا لفرنسا بعد أن تنهي "طلاقها" من الاتحاد الأوروبي.

وأفاد "المملكة المتحدة لا تزال جارتنا، وكذلك صديقنا وحليفنا".

وستخرج بريطانيا من مدار الاتحاد الأوروبي الساعة 23.00 بتوقيت غرينتش بعد علاقة عاصفة استمرت 48 عاما.