شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين و«خبراء إيرانيين» مسؤولية قصف المطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن - ”الخليج 365”

أكدت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أمس الخميس، وقوف ميليشيات الحوثي الانقلابية و«خبراء إيرانيين» وراء الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مطار عدن الدولي، بالتزامن مع وصول الحكومة، أمس الأول الأربعاء، وأدى إلى مقتل 25 شخصاً، وإصابة 110 آخرين بإصابات متفاوتة، بعضها خطيرة، وترجح ازدياد حصيلة القتلى.

وقالت الحكومة إن مَن خطّط ونفذ الهجوم الإرهابي على مطار عدن أراد من خلاله محاولة عرقلة توحيد الصف الوطني وتنفيذ «اتفاق الرياض»، واستعادة الدولة، واستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، معتبرة الجريمة البشعة التي استهدفت مطار مدني بمثابة مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. كما أكدت أن الحكومة ورئيسها أقوى من كل المحاولات اليائسة لإثنائها عن عملها الوطني ومهامها الجسيمة في هذا الظرف التاريخي الحرج، واستهداف التوافق السياسي.

تقرير أولي

واستمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى تقرير أولي قدمه وزير الداخلية حول أعمال لجنة التحقيق في الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، وزيارته إلى المطار للاطلاع على إجراءات التحقيق، إضافة إلى الخطوات الجارية لتوحيد الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها، وكفاءاتها، وأولويات الوزارة وخططها لتنفيذ ذلك.

وكان عبدالملك قام، مساء أمس الأول الأربعاء، بزيارات تفقدية للجرحى في عدد من مستشفيات عدن للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة علاجهم، كما وجّه بصرف تعويضات عاجلة لأسر الشهداء ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة.

وأكد عبدالملك خلال الاجتماع، أن المؤشرات الأولية للتحقيقات بشأن الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي تشير إلى وقوف ميليشيات الحوثي الانقلابية وراء هذا الهجوم الذي تم باستخدام صواريخ موجهة، وأن هناك معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال.

واعتبر عبدالملك أن هذا الهجوم الإرهابي رسالة واضحة من ميليشيات الحوثي إلى الشعب اليمني، والمجتمع الدولي، بأنها مجرد أدوات لدى إيران وليست جادة في السلام، مشيراً إلى أن استهداف الحكومة هو استهداف للسلام، وتأكيد على مضي هذه الميليشيات الإرهابية في جرائمها، مشدداً على ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح، ومن دون مواربة.

وتابع أن المجتمع الدولي لا يزال يناقش تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أما بالنسبة لنا نحن في اليمن فالأمر واضح، وأفعال وجرائم هذه الميليشيات تثبت أنها تنظيم إرهابي، موضحاً أن هذا الهجوم الإرهابي الصادم وغير المسبوق باستهداف مطار مدني، وتلك الصور المفزعة للضحايا بينهم موظفون في الصليب الأحمر الدولي وشخصيات كثيرة بينها إعلاميون، هي تعبير واضح عن طبيعة هذه الميليشيات، وأفعالها الإجرامية.

حرص على السلام

وأكد عبدالملك أن حرص الحكومة الشرعية على إحلال السلام وتقديمها التنازلات من أجل ذلك لن يكون مع استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في سفك الدماء، موجهاً وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبدء بإعداد ملف متكامل عن الهجوم الإرهابي، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات، واستكمال اللجنة المشكّلة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إجراءاتها بأسرع وقت ممكن.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أمس الأول الأربعاء، إلى 135 شخصاً، منهم 25 شهيداً، و110 جرحى، بينهم نساء، وأطفال. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة، فإن الضحايا من الشهداء والجرحى بينهم مسؤولون حكوميون وموظفون في مؤسسات الدولة ومنظمات دولية، ومدنيون وتوزعوا على عدد من المستشفيات العامة، والخاصة في مديريات عدن.

واشنطن: هجوم عدن محاولة لزعزعة الاستقرار

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، بشدة الهجوم الذي استهدف مطار عدن، معربةً عن شعورها بحزن عميق لفقدان الأرواح.

وأضافت الوزارة أن الهجوم يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن، مؤكدة أن الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية. وشددت على ضرورة وقف أعمال العنف في اليمن وتقديم الجناة إلى العدالة. كما أكدت على دعمها للحكومة الشرعية اليمنية من أجل مستقبل أفضل لليمنيين. وكانت السفارة الأمريكية في اليمن قد أدانت أمس الأول الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار عدن، بالتزامن مع عودة الحكومة اليمنية الجديدة لتبدأ في مباشرة مهامها. وشددت السفارة الأمريكية في اليمن، عبر تغريدة على موقع تويتر، على «وقوف الولايات المتحدة مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام». وأكد السفير الأمريكي في اليمن، كريستوفر هنزل، دعم الحكومة اليمنية الجديدة، التي تعمل من أجل مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.