شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترخص «سينوفارم».. وترصد أول إصابة بالسلالة المتحورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت السلطات الصينية، أمس الخميس، منح الترخيص لتسويق أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن نحو خمسة ملايين شخص ينتمون إلى الفئات الأكثر عرضة للفيروس سبق أن تلقوا جرعات من لقاحات مختلفة، فيما أكدت اكتشاف حالة إصابة بالسلالة الجديدة لمريضة قدمت من بريطانيا. ووافقت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في 30 ديسمبر/كانون الأول على طلب تسجيل لقاح «سيناوفارم» على ما أعلن المسؤول الكبير في هذه الهيئة شين شيفاي في مؤتمر صحفي. واعتبر مساعد وزير الصحة زينغ يكسين أن الموافقة على تسويق اللقاح ستسمح بتحصين المجموعات العرضة أكثر من غيرها للفيروس ولا سيما من المسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى. وأكد «ستشمل المرحلة المقبلة تلقيح السكان برمتهم». واعتبر أنه يتعيّن تلقيح «60 إلى 70 في المئة» من أصل 1.4 مليار صيني؛ لضمان «حماية مجمل السكان». وتعهّد مساعد الوزير أن يكون اللقاح «مجانياً للجميع».

رصد السلالة الجديدة

من جانب آخر، أكدت السلطات الصينية أنها رصدت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا. والمريضة المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس شابة تبلغ 23 عاماً من شنجهاي، وصلت من بريطانيا في 14 ديسمبر، وفق ما أعلن المركز الصيني لمكافحة الأوبئة. وأدخلت المستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها عوارض طفيفة. وقام خبراء الصحة بإجراء فحص تسلسل جيني على عينات أخذت في 24 ديسمبر «نظراً لسجل السفر من المملكة المتحدة ونتائج غير طبيعية لفحص الحمض النووي»، بحسب مركز مكافحة الأوبئة. وأظهر الفحص أن المريضة مصابة بسلالة مختلفة عن تلك المسجلة في شنجهاي أو ووهان في السابق. وأظهرت المزيد من الفحوص إصابتها بالسلالة التي أطلق عليها بي.7.1.1 التي تتفشى في المملكة المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

في غضون ذلك، بدأ نحو 50 بلداً حملات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عام فقط على إبلاغ السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بظهور الوباء على أراضيها. وكانت الصين التي ظهر الوباء لأول مرة على أراضيها، أول من أطلق حملة تلقيح ضده في حين لم يكن أي لقاح تجريبي قد نال مصادقة رسمية، مخصصة جرعات اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس من موظفين وطلاب وطواقم رعاية صحية... وحتى الآن تم تلقيح نحو خمسة ملايين صيني.

الصين وروسيا في الصدارة

وفي الخامس من ديسمبر حذت روسيا حذو الصين وباشرت تلقيح سكانها الأكثر عرضة للفيروس بواسطة لقاح «سبوتنيك في» الذي طورّه المركز الوطني لمكافحة الأوبئة «غاماليا». وأعطت بيلاروسيا والأرجنتين الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح الروسي على أراضيهما، وبدأتا حملة التلقيح الثلاثاء. وتعتزم الجزائر إطلاق حملتها للتلقيح بواسطة اللقاح الروسي في مطلع يناير/كانون الثاني. وأعطت المملكة المتحدة الضوء الأخضر للقاح الأمريكي-الألماني فايزر/بايونتك، وهي أطلقت في الثامن من ديسمبر حملة تلقيح شملت إلى حد الآن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من جرعتي اللقاح في 20 كانون الأول/ديسمبر. والأربعاء أصبحت بريطانيا الدولة الأولى التي أعطت الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا/أوكسفورد، على أن تبدأ حملة التلقيح به في الرابع من يناير الجاري.

تباطؤ أمريكي

وفي الدول الغربية أطلقت كندا والولايات المتحدة حملة تلقيح على أراضيهما في 14 ديسمبر، فيما أطلقت سويسرا حملتها التلقيحية في 23 ديسمبر وتلتها صربيا في 24 منه، فيما بدأت أغلب دول الاتحاد الأوروبي حملة تلقيح على أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي. والأحد أطلقت النرويج حملة تلقيح، وتلتها آيسلندا الثلاثاء. وحملات التلقيح كلها بواسطة لقاح فايزر/بايونتك. وأصبحت الولايات المتحدة وكندا أول دولتين تمنحان الضوء الأخضر لاستخدام لقاح موديرنا الأمريكي على أراضيهما، علماً أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يصادق على استخدامه في السادس من يناير. وتلقى نحو 2,8 مليون أمريكي جرعة لقاح، بحلول اليوم الأخير من 2020 وهو أقل بكثير من الهدف الذي حددته الولايات المتحدة بتحصين 20 مليوناً هذا الشهر. فيما تتصدّر ألمانيا قائمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تلقيحاً لسكانها مع أكثر من 130 ألف شخص تلقوا اللقاح في غضون خمسة أيام.

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي: إن بلاده تأمل في الحصول على ضعف جرعات اللقاح الواقي من كوفيد-19 بموجب برنامج كوفاكس العالمي الذي سيوفر اللقاحات للدول الفقيرة. وأضاف عبر تلجرام «لنا ثمانية ملايين جرعة سنتلقاها عبر برنامج كوفاكس العالمي. أيضاً نعمل على زيادة هذه الإمدادات عبر كوفاكس إلى 16 مليون جرعة». وقال المكتب الرئاسي الأربعاء إن أوكرانيا وقعت عقداً لشراء 1.8 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني ومن المتوقع وصول الشحنات في أقرب وقت ممكن.

(وكالات)