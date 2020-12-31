شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. سماء الإمارات تسطع بالألعاب النارية احتفالاً بـ2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت الإمارات بالعام الجديد 2021 بالعديد من الفعاليات التي تخللتها عروض الألعاب النارية وعروض الليزر عند منتصف الليل، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة الأخرى. ونظمت الاحتفالات بالعام الجديد والفعاليات المباشرة ضمن إجراءات وتدابير احترازية تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار.

واستقبل برج خليفة في دبي العام الجديد بلوحة فنية من الرسومات المضيئة برفقة الألعاب النارية، وبدأت العروض بشكر لأبطال خط الدفاع الأول.

وفي أبوظبي أقيمت احتفالات كبيرة وتم عرض ضخم للألعاب النارية انطلق من 16 برجاً في مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي واستمر لمدة 35 دقيقة متواصلة ليضيء سماء الوثبة.

وسطعت سماء الشارقة بالألعاب النارية المبهجة، كما استقبلت رأس الخيمة العام الجديد بعرض للألعاب النارية، وفي عجمان نظمت احتفالات على الكورنيش مع إطلاق للألعاب النارية، وفي الفجيرة كانت الألعاب النارية حاضرة وأبهرت الحضور ، كما احتفلت أم القيوين بالعام الجديد باحتفالات مميزة.

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