شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تحفيزي لموظفي الجامعة القاسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عززت الجامعة القاسمية رؤيتها في تدعيم جهود الكوادر الوظيفية بالجامعة، من خلال إكسابهم عدداً من المهارات في استخدام الفهم والبعد العاطفي لاتخاذ القرارات وحل المشاكل والتواصل مع الآخرين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجامعة صباح أمس، أمام مقر الجامعة، ودعت إليه موظفيها وكوادرها كافة من مختلف الإدارات والكليات، في إطار تواصل برامجها في مجال التنمية الذاتية والحرص على استقبال عام 2021 بروح إيجابية وعطاء كبير بلقاء يدعم مواصلة وتيرة الأداء الناجح في أروقة الجامعة.

وقدم اللقاء المحاضر حسين يوسف الجوهري مستشار التنمية الذاتية والتطوير الذاتي والمؤسسي واستشاري تدريب في الإدارة والتربية وتطوير الذات، متطرقاً إلى عدة محاور أهمها أنواع الإدارة المؤسسية، وقواعد المثلث الإداري والمهارات الإدارية، وإدارة الأزمات وأهمية العصف الذهني لطرح الحلول.

وتفاعل المحاضر من خلال ما قدمه من أمثله وشواهد مع الحضور، من الموظفين والموظفات، متطرقاً إلى أن البعد العاطفي في تطوير جوانب العمل، بوصفه مهارة قيمة في مكان العمل وحاجة مهمة داخل البيئة الوظيفية.