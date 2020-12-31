شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستقبل الوحدة وتيجالي يخطف الأضواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يفتتح عام 2021 بإقامة 3 مباريات تسدل الستار على مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي، قبل أن تدخل المسابقة مرحلة من التوقف بسبب ارتباطات «الأبيض» الذي يستعد لخوض دورة دولية ودية الشهر الحالي.

ويشهد، اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات حساسة، حين يستقبل النصر ضيفه الوحدة على أرض استاد آل مكتوم، ويلتقي بني ياس ضيفه الظفرة، بينما سيكون الختام مع موقعة تضميد الجراح وتحسين المراكز بين الوصل وشباب الأهلي.

وسيكون سيباستيان تيجالي مهاجم فريق النصر الحدث الأبرز في موقعة استاد آل مكتوم، حين يستقبل النصر الثالث (23 نقطة) ضيفه الوحدة السادس (18 نقطة).

ويلتقي تيجالي مهاجم النصر زملاء الأمس، بحثاً عن وضع الفريق العنابي في قائمة ضحاياه بعدما زار شباك كل فرق الدولة، حتى بات وصيف الهدافين التاريخيين لدوري الإمارات.

وسيحتاج الفريق الأزرق إلى فعالية العملاق تيجالي حتى يسهم في ضمان تحقيق النصر الثمين على أصحاب السعادة، وتأكيد التفوق على المنافس.

وكان النصر نجح في التفوق على العنابي في المواجهات الأخيرة، كما تجاوز عقبة المنافس هذا الموسم بالفوز عليه في الدور الأول لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بركلات الترجيح.وسيفتقد الفريق الأزرق، اليوم، خدمات البرتغالي توزي الموقوف، ما سيسهم في زيادة حجم المسؤولية التي ستقع على عاتق ضياء سبع، وتيجالي، ومنديز، من أجل بقاء الفريق في صلب المنافسة. وتنفس الوحدة في المرحلة السابقة الصعداء، بفوزه على الفجيرة بهدفين مقابل هدف، ليحقق النصر الأول بعد 4 جولات لم يعرف فيها حلاوة الانتصار.

بني ياس- الظفرة

ويريد بني ياس رابع الترتيب العام مع نهاية المرحلة 11 نيل ثلاث نقاط جديدة، وضمان البقاء في المربع الذهبي، حين يستقبل على أرض ملعب الشامخة ضيفه الظفرة العاشر، في الخامسة مساء.

ويمنّي «السماوي» النفس بتحقيق الفوز الثالث توالياً في معقله، بعدما تغلب في آخر مباراتين على كل من العين 4-1، وعلى الشارقة بهدف من دون مقابل.

ويدرك بني ياس قيمة النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة 23 بما قد يحفظ له البقاء في«المربع الذهبي»، والاستفادة في المباريات القادمة من تعثر أي من ثلاثي القمة.

وتتمثل قوة الفريق في تواجد البرازيلي جواو بيدرو الذي سيلاقي زملاء الأمس، وهو من يدافع عن ألوان السماوي على سبيل الإعارة قادماً من الظفرة، حيث بات فرس الرهان ومصدر الخطر مع سهيل النوبي والأرجنتيني خيمينز.

وسيحاول الظفرة الخروج بنتيجة إيجابية تساعدهم على زيادة غلتهم من النقاط، وتعويض الخسارة الأخيرة التي مُني بها في المرحلة السابقة أمام النصر.

الوصل- شباب الأهلي

وسيكون ملعب الوصل مسرحاً للقاء ختام الأسبوع الثاني عشر، حين يستقبل الوصل ضيفه شباب الأهلي في لقاء فك الارتباط.

وجاءت نتائج الفريقين مخيبة للآمال، بعدما حصد كل منهما 15 نقطة في أول 11 جولة، وتواجدهما في وسط اللائحة.

ويريد شباب الأهلي البحث عن الفوز الأول في حقبة المدير الفني المواطن مهدي علي الذي حصد نقطة واحدة في أول مباراتين، بينما نجح الوصل في تذوق حلاوة الانتصار الأول في حقبة المدرب البرازيلي هيلمان في المرحلة السابقة على حساب خورفكان.

وسيعاني الفهود غياب كل من فابيو ليما، وعلي صالح، بسبب الإيقاف، ما قد يؤثر بالسلب في فعالية الفريق تهديفياً، وإن كان سيضع الثقل الهجومي على البرازيليين رونالدو منديز، وجواو فيجريدو، من أجل ضرب دفاع المنافس.

ويحتاج المدرب المواطن مهدي علي إلى تفعيل الشق الهجومي في تشكيلته، بعدما بدا أن اليد الواحدة لا تصفق في ظل الرهان الدائم على «المقيم» إيجور من أجل هز شباك المنافسين، حيث نجح اللاعب الواعد في تسجيل 10 أهداف في أول 11 جولة.